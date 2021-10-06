Горно-Алтайск, 6 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай по состоянию на начало 2021 года жилищный фонд составил 4,8 млн кв. метров. 67,2% домов расположены в сельской местности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Сайт управления Роспотребназдзора по Республике Алтай 04.rospotrebnadzor.ru/ Сугробы в Горно-Алтайске

«В среднем на одного жителя региона приходится 21,8 кв. метра. Причем жилье горожан чуть просторнее — по 24,5 кв. метра на человека, на каждого сельского жителя в среднем приходится по 20,6 кв. метра», — отметили в службе статистики.

95,5% квартир находится в частной собственности. При этом более 81% жилищного фонда составляют частные индивидуальные или блокированные дома. Почти две трети домов являются деревянными, 12,7% построены из кирпича.

1,2% домов в Горном Алтае построены в период до 1920 года, 3,5% — с 1921 по 1945 год, 27,6% — в 1946—1970 годы, 30% — в 1971—1995 годы.