Монтрёй, Франция, 6 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Во время трансляции, посвящённой юбилею франшизы Tom Clancy’s Ghost Recon, Ubisoft представила проект Ghost Recon Frontline. Трансляция прошла 5 октября на YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube Игра Ubisoft Tom Clancy's Ghost Recon Frontline

Разработчики сообщили, что новая игра серии будет представлять собой бесплатную многопользовательскую игру в жанре «королевской битвы». Закрытое бета-тестирование ПК-версии Ghost Recon Frontline пройдёт 14 октября 2021 года. Игра получит «продвинутую систему классов» и «большой набор инструментов тактической поддержки». В анонсирующем трейлере Ubisoft показала некоторые элементы игрового процесса.

Отметим, что не все поклонники франшизы Ghost Recon позитивно приняли новость о новом проекте Ubisoft. Некоторые видеоблогеры заявили, что вместо того, чтобы действительно развивать популярную серию игр и реализовывать оригинальные проекты, французская компания пытается «угнаться» за фаворитами индустрии, такими, как Call of Duty: Warzone, Battlefield и Fortnite.

Напомним, трансляция Ubisoft была посвящена 20-летию игровой серии Tom Clancy’s Ghost Recon. Релиз самой первой игры франшизы состоялся в ноябре 2001 года.