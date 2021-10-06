Омск, 6 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Омске в Клиническом медико-хирургическом центре (КМХЦ) врачи провели редкую операцию 30-летней женщине. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в областном министерстве здравоохранения.

Жан Эдуар Вюйар. Хирурги (фрагмент). 1914

Женщина обратилась в поликлинику КМХЦ за консультацией к торакальному хирургу. Её мучили камни в желчном пузыре. Также у пациентки был нефросклероз правой почки.

«Это патологическое состояние, при котором ткань органа заменяется соединительной тканью, а сама почка уменьшается в размерах, как бы «сморщиваясь», при этом нарушаются её функции вплоть до полного прекращения работы», — объяснили в минздраве.

Из-за постоянных пиелонефритов омичка была вынуждена лежать в больницах по несколько раз в год.

Женщину госпитализировали в торакальное отделение КМХЦ. Врачи сделали ей лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря и повреждённой почки.

По словам заведующего торакальным центром Ильи Зятькова, функция почки была сильно нарушена, из-за этого поддерживалось постоянное воспаление.

«Через несколько небольших проколов нам удалось убрать желчный пузырь, небольшую часть печени, которая также была патологически изменена, и правую больную почку», — объяснил медик.

Такие операции являются редкими, так как далеко не всегда состояние пациента позволяет провести два вмешательства одновременно. Кроме того, лапароскопическое удаление почки — технически сложная операция, требующая мастерства хирургов и специального оснащения клиники.

Вместо двух операций омичке сделали одну, пациентка быстро восстановилась. Уже на пятый день её выписали домой.

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