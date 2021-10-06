Москва, 6 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Градообразующее предприятие Комсомольска-на-Амуре — ПАО «Амурский судостроительный завод» из дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация» — получило иск на более чем 260 млн рублей. Претензии «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Mil.ru Амурский судостроительный завод

Исковое заявление от ГТЛК подано в суд 1 октября 2021 года. Сумма исковых требований — 260 361 682,61 рубля. Детали дела пока не сообщались. Между тем, по открытым данным, ГТЛК и завод связывают как минимум восемь госконтрактов на общую сумму почти 40 млрд рублей.

Напомним, ранее завод, ведущий свою историю с 1932 года, получил банкротный иск. Его подало АО «Волжский дизель им. Маминых», заявившее претензии на 981 тыс. рублей.

В конце сентября дело было принято судьей хабаровского арбитража Самар. Обоснованность претензий саратовского предприятия к дальневосточному заводу рассмотрят 29 ноября 2021 года.