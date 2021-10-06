Архангельская область, 22 февраля, 2007, 17:26 — ИА Регнум. На сессии городского Совета Северодвинска, которая состоялась 22 февраля, был дополнен прогнозный план приватизации на 2007 год.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, изначально в проекте решения сессии об изменениях в прогнозном плане приватизации по предложению администрации города было обозначено только три объекта: здания по адресам Морской, 30, Торцева 2, Советская 40/8. По прогнозу продажа этих зданий должна по минимальным подсчетам принести дополнительно в бюджет города 30,8 млн. рублей. В тоже время некоторым из помещений, как, например, бывшему зданию детского сада на Морском, 30, требуются капитальный ремонт. Ровно год назад на февральской сессии муниципального Совета Северодвинска было принято решение о передаче пустующего здания общей площадью 2 827 квадратных метров, расположенного по адресу проспект Морской, 30 в аренду мировым судьям до 31 декабря 2010 года. Здание бывшего детского сада передавалось Управлению по организационному обеспечению деятельности мировых судей без проведения аукциона по передаче в аренду объектов нежилого фонда. Однако после того, как была подсчитана сумма на капитальный ремонт здания, а она по минимальным подсчетам составила около 30 миллионов рублей, мировые судьи в помещение так и не переехали. Теперь помещение будет выставлено на торги.

По предложению депутатов объединения "Возрождение Севера" в прогнозный план приватизации на 2007 год было включено еще одно здание - кинотеатра "Прибой". Напомним, что ранее в ноябре 2006 года в прогнозный план приватизации был включен еще один городской кинотеатр - "Родина".