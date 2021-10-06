Благовещенск, 6 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Благовещенске дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют в две смены, в том числе ночью. Работы ведутся по улице Горького, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства Амурской области.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ремонт дороги

«Нацпроект реализуется в каждом субъекте нашей страны, зарекомендовал себя как качественный продукт, осуществляется регулярный контроль и в ходе работ, и затем при приемке объекта — это работает на перспективу, подрядчики знают об уровне ответственности. Надеемся не возвращаться к этим дорогам в течение долгого времени», — подчеркнул губернатор Василий Орлов.

В ночные смены подрядчики трудятся для ускорения ремонта дороги. Сейчас идёт завершающий этап работ — устройство верхнего слоя покрытия, обустройство проезжей части, создание парковок и стоянок. После этого останется только установить дорожные знаки и восстановить газоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на 2022 год запланировано приведение дорог до нормативного состояния. Планы масштабны.