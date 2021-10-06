Горно-Алтайск, 6 октября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Майминском районе, где зарегистрировано 11 и 10 новых носителей соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Канского, Кош-Агачского, Чемальского и других районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 21 786, в том числе: 6759 — в городе Горно-Алтайске, 3219 — в Майминском районе, 3049 — в Кош-Агачском районе», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки девять пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус побороли 20 645 человек.