Берлин, 6 октября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Германия должна оказать помощь Украине в ее стремлении стать членом НАТО и ЕС в качестве платы за «темные страницы прошлого», заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник 5 октября в интервью медиагруппе RND.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам дипломата, участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яре можно считать хорошим жестом, однако это «лишь первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению» между двумя странами.

Мельник отметил, что Украина числится в списке территорий, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. Он полагает, что Украина «всё еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти».

Дипломат также обвинил Германию в том, что в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости из-за «разделенной» исторической политики ФРГ. Кроме того, он напомнил о проведенном на Украине опросе, согласно результатам которого 61% житель страны считает, что Германия должна предоставить Киеву репарации за военные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Андрей Мельник заявил, что вступлению Украины в НАТО должна помочь всеми силами именно Германия, которая несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа.

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