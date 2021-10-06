Владивосток, 6 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Парусная яхта с тремя членами экипажа на борту потерпела крушение в Приморском крае. Об этом 6 октября сообщил журналистам начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков.

Уильям Тернер. Кораблекрушение. 1805

Информация о терпящей бедствие парусной яхте «Селена» была получена в МСКЦ в 08:10 (01:10 мск). Судно находилось в 28 милях на юго-запад от залива Находка, на его борту находились три члена экипажа, все — граждане России.

К яхте были направлены спасательное судно «Лазурит» приморского филиала Морспасслужбы, а также два судна, находящиеся ближе всех к району бедствия парусного судна — танкер «Сахалин Айленд» и рыболовное судно «Каратаево».

В 10:17 (03:17 мск) рыболовному судну «Каратаево» удалось подойти к терпящей бедствие яхте. Парусное судно будет отбуксировано в сторону острова Аскольд. Состояние членов экипажа яхты нормальное, медицинская помощь никому не потребовалась.

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