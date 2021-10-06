Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Мильковскую районную больницу Камчатки в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения закуплен маммографический аппарат отечественного производства, сообщили 6 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Ядерная медицина

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По словам специалистов, маммограф уже установлен и ведется приём пациентов.

Отмечается, что в конце 2020 года распоряжением правительства Камчатского края была утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021−2025 годы. В программе участвуют 15 медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

На три года предусмотрено 2,5 млрд рублей, на которые, в том числе, построят 41 здание и закупят оборудование на более 700 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Приамурья на следующий год 12 млрд рублей предусмотрены на финансирование системы здравоохранения региона. На эти деньги купят 252 единицы медоборудования, 30 «скорых» и 50 санитарных автомобилей и 11 единиц техники.