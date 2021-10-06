Улан-Удэ, 6 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ ночью 5 октября произошёл пожар в многоквартирном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 23:39.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

К моменту прибытия пожарных шёл дым из квартиры на первом этаже. Хозяина квартиры — инвалида 1 группы, как отмечается, эвакуировала сожительница до прибытия огнеборцев. В настоящее время мужчина госпитализирован.

В тушении пожара приняли участие восемь человек и три единицы техники. В течение трёх минут очаг был ликвидирован на площади 4 кв. метра.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — отметили в управлении.