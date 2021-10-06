Тегеран, 6 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. 5 октября губернатор иранской провинции Западный Азербайджан заявил, что общин пограничные терминалы Ирана с Турцией вновь откроются для туристов в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Мехди Шахриари, губернатор провинции Западный Азербайджан, заявил: «В соответствии с соглашением, достигнутым в ходе переговоров с министром внутренних дел, с 8 октября 2021 года пассажиры могут пересекать границу провинции при условии соблюдения санитарных норм и предоставления результатов ПЦР-тестов».

Губернатор Западного Азербайджана отметил: «Эти пограничные пункты включают Базарган в Мако, Сарв в Урмии, Рази в Хое, Санам Болаги в Полдаште и Тамарчин в Пираншахре».

Шахриари также подчеркнул, что торговля между Ираном и Турцией продолжается в обычном режиме на общих пограничных терминалах двух государств.