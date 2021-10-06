Москва, 6 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В первом сезоне киберспортивного турнира МСКЛ+ Московской Студенческой Киберспортивной Лиги примут участие сборные 102 вузов России. Об этом 6 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Clément Grandjean Киберспорт

Организаторы соревнований отметили, что регистрацию прошли учебные заведения из 25 городов России, Москва заняла первое место по количеству представленных команд (всего 56), на втором месте оказался Санкт-Петербург (9), на третьем — Московская область (5).

Осенний турнир МСКЛ+ пройдёт с 20 октября по 28 ноября 2021 года. Киберспортсмены будут выступать в дисциплинах CS: GO, Dota 2, League of Legends, Valorant, StarCraft II, Clash Royale, Hearthstone и FIFA 21. Организаторы напомнили, что МСКЛ+ не является официальным регулярным сезоном Московской Студенческой Киберспортивной Лиги, а представляет собой дополнительную соревновательную и тренировочную площадку.

Напомним, с февраля по март 2020 года прошёл 11-й сезон Московской Студенческой Киберспортивной Лиги, в нём участвовали 55 команд вузов и ссузов Москвы. Всего в рамках турнира было сыграно 828 матчей, первое место заняла сборная команда Российского технологического университета МИРЭА.