Нью-Йорк, США, 6 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Российская Федерация не принимала на себя обязательств по принуждению различных частей Украины к тому, чтобы оставаться в её составе против воли местного населения. Об этом 5 октября заявил представитель российской делегации Денис Лозинский, выступая в Первом комитете Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что положения Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года (о предоставлении гарантий Украине) не распространяются «на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов», поэтому любые обвинения в адрес России «абсолютно беспочвенны и являются проявлением антироссийской пропаганды».

«Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», — сказал дипломат.

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Он добавил, что источником проблем, к которым адресуют киевские власти, стал «разгул национал-радикальных элементов на Украине» и государственный переворот, поддержанные извне. В результате жители Крыма и Донбасса выбрали свои пути разрешения кризиса.