Тегеран, , 08:05 — REGNUM 5 октября посольство Исламской Республики Иран в Баку объявило, что новость о закрытии офиса Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи в азербайджанской столице не соответствует действительности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посольство охарактеризовало данную новость как ложную, отметив: «5 октября в 10 часов утра азербайджанская полиция объявила, что офис будет закрыт до дальнейшего уведомления из-за несоблюдения протоколов здравоохранения».

Посольство Ирана в Баку сообщило, что вопрос был немедленно решен по дипломатическим каналам. Кроме того, у соответствующих должностных лиц была запрошена причина закрытия иранского учреждения без предварительного уведомления.

«В настоящий момент принимаются юридические и дипломатические меры по возобновлению деятельности государственного учреждения. Уважаемые граждане Ирана в Баку будут проинформированы об успехах процесса в конце лунного месяца Сафар», — говорится в коммюнике посольства по этому вопросу.