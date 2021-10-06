Пермь, 6 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Перми рукоприкладство в отношении двух пятиклассниц, получившее федеральную огласку, вылилось в уголовное дело. Оно возбуждено в отношении 45-летнего местного жителя, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело

По данным следствия, 3 октября возле подъезда многоэтажного дома в Свердловском районе города пьяный мужчина ударил несколько раз по головам двух девочек 2010 года рождения. Кроме того, он высказал оскорбления в адрес детей, в том числе с использованием нецензурной брани. Уголовное дело возбудили по статье 116 УК РФ («Побои»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, случай в Перми вызвал большой резонанс. Видеоролик, демонстрирующий поведение пермяка, был распространён в интернете. Соцсети информировали, что мужчина якобы вступился за дочь, которую обижали старшие дети, однако ошибся с обидчиками. Дело в Перми на карандаш взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.