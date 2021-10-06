Кызыл, , 07:13 — REGNUM Новым руководителем администрации главы Тувы и аппарата правительства назначен Сергек Хертек. Соответствующий указ глава республики Владислав Ховалыг подписал 5 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель администрации главы Тувы и аппарата правительства Сергек Хертек Правительство Тувы

Указ вступает в силу со дня его подписания. Предыдущий руководитель Айдын Чюдюк освобождён от должности по собственному желанию.

Сергек Хертек родился в 1976 году в селе Самагалтай Тес-Хемского района Тувинской АССР, окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности «Юриспруденция» и Государственную полярную академию. С мая 2021 года возглавлял региональный минюст.

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