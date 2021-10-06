Тегеран, 6 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. 5 октября исполнительный директор Управления по делам иностранных граждан при министерстве внутренних дел Ирана заявил, что незначительные взносы международных организаций за последние годы покрыли лишь 5% расходов беженцев и бездомных жителей страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представитель Ирана в УВКБМехди Махмуди выступил на заседании Исполнительного комитета УВКБ ООН в Женеве, которое проходило в режиме онлайн при участии представителей 119 стран. Он отметил, что Иран, несмотря на многочисленные экономические и социальные проблемы, вызванные восьмилетней войной, несправедливыми односторонними санкциями США и действиями конкурентов, до сих пор принимает значительное количество беженцев.

«В течение последних лет Исламская Республика Иран достойно принимала огромную волну беженцев, несмотря на все эти трудности», — заявил он.

Махмуди сообщил, что нынешняя нестабильность в Афганистане усугубила ситуацию, которая является результатом двух десятилетий присутствия иностранных сил под предлогом кампании против терроризма. Иранский представитель подчеркнул: «Всё, что они оставили после себя, — это разрушение, разграбление национального богатства, разрушение инфраструктуры, бегство умов, разрушение инфраструктуры, нищета и, в конечном счете, бездомность миллионов афганцев внутри и за пределами родины».

Он также отметил, что некоторые члены международного сообщества и УВКБ ООН во время кризисов и чрезвычайных ситуаций быстро предупреждают о необходимости принятия новой волны беженцев, однако после окончания кризисов и чрезвычайных ситуаций, к сожалению, государства не представляют никакой практической программы для устойчивого решения проблемы или добровольного возвращения беженцев на родину, оставляя принимающие страны с огромным количеством проблем социального и экономического характера.