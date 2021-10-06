Тегеран, 6 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Бронзовая медаль иранского борца вольного стиля в весе 97 кг Моджтабы Голиджа в матче против монгольского соперника ознаменовала успешное участие иранской команды на чемпионате мира по борьбе в Осло (Норвегия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 октября.

В весе 97 кг иранский борец, являющийся обладателем золотой медали молодежного чемпионата мира, победил грузинского спортсмена со счетом 4:0, а также молдавского борца со счетом 10:0, тем самым пробившись в четвертьфинальный матч.

Кроме того, иранец победил киргизского спортсмена со счетом 6:1, вследствие чего вышел в полуфинал. Затем иранский представитель столкнулся с чемпионом мира и Олимпийских игр Шнайдером Кайлом из Соединенных Штатов, потерпев поражение со счётом 2:3.

Мировые соревнования по борьбе в Осло, которые начались 25 сентября, завершатся 10 октября после того, как будут определены лучшие команды и борцы.