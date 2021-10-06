Пекин, 6 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Информацию о предстоящих китайско-американских переговорах в Цюрихе подтвердил МИД Китая. Об этом сказано в опубликованном 6 октября сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги США и Китая

«Согласно договоренности двух сторон, член Политбюро, глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут встречу в швейцарском Цюрихе», — поясняется в заявлении.

Ожидается, что стороны обменяются мнениями по вопросам взаимоотношений Пекина и Вашингтона, а также обсудят другие актуальные вопросы.

По данным газеты South China Morning Post, одним из пунктов повестки будущих американо-китайских переговоров может стать вопрос о проведении двустороннего саммита глав государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден направил советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана на переговоры с главой МИД Китая Ян Цзечи в Швейцарию.