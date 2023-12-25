Тегеран, 6 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. 5 октября посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил, что Исламская Республика всегда поддерживала стабильность, прогресс и территориальную целостность в Ираке, не жалея усилий в этом отношении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с послом России в ИракеЭльбрусом Кутрашевым, Масджеди подчеркнул важность проведения парламентских выборов в Ираке, заявив, что Иран всегда уважал выбор братского иракского народа.

Обе стороны выразили готовность к развитию двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Между тем, Кутрашев заявил, что ни одна проблема на Ближнем Востоке не может быть решена без участия Ирана как одного из ключевых субъектов международных отношений в регионе.

Он также высоко оценил достигнутый прогресс в переговорном процессе между Ираном и Саудовской Аравией, выразившими готовность нормализовать двусторонние связи.