Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Реализация программы по расслелению аварийного жилья в Корякском районе Камчатки продолжится. Об этом в ходе рабочей поездке в Олюторский и Пенжинский районы заявил губернатор Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Несмотря крайне сложную логистику, мы не останавливаемся: сейчас строится дом в Слаутном и в следующем году стройка будет завершена. Также активно происходит признание ветхими и аварийными тех домов, которые не соответствуют требованиям проживания. Все эти дома, которые попали в реестр и признаны до 1 января 2021 года аварийными, будут расселены по федеральной программе, а значит, даже в таких отдаленных посёлках, как Аянка, люди будут жить в комфортном и безопасном жилье», — сказал Владимир Солодов.

В Слаутном до конца ноября 2022 года сдадут в эксплуатацию 12-квартирный дом. Также дом на 12 квартир строят в селе Пахачи Олюторского района. Новоселье справят специалисты социальной сферы и сельчане, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

Дома возводят в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Корякского округа» государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ».

На территории Пенжинского района в реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу занесено 37 домов, на территории Олюторского района — три.

Отмечается, что за период реализации этой подпрограммы ведено в эксплуатацию 13 жилых домов на 122 квартиры общей площадью 6,9 тыс. кв. метров в селах Тиличики, Тымлат, Каменском, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка, Ковран, Лесная, Манилы и поселке Оссора.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Приамурья пополнится на 3,2 млрд рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета на досрочное завершение программы переселения граждан из аварийного жилья.