Мухоршибирский район, Бурятия, 6 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор в отношении 38-летней жительницы Мухоршибирского района, обвиняемой в убийстве супруга при превышении пределов необходимой обороны. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда.

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По данным обвинения, летом 2021 года потерпевший в ходе ссоры применил насилие к жене, матери его трёх малолетних детей. Так, он кинул в неё два стула, табуретку, затем уронил и угрожал убийством, после чего женщина схватила нож и выбежала на улицу. Однако муж побежал за ней.

«Когда безоружный Б. схватил женщину и притянул ее к себе, та нанесла удар ножом в его грудь, причинив смертельное ранение с повреждением сердца, от которого он скончался на месте», — отметили в суде.

Муть убитого мужчины просила прекратить уголовное дело против обвиняемой, рассказав, что они помирились. Однако суд отклонил просьбу и признал женщиной виновной, приговорив её к 1,5 годам ограничения свободы.