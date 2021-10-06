Мэр Благовещенска проехал в час пик на автобусе, чтобы понять горожан
Благовещенск, 6 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Глава столицы Амурской области Благовещенска Олег Имамеев лично проверил объективность жалобы на проблему с общественным транспортом в городском посёлке Астрахановка. Мэр лично проехал на автобусе в час пик из этого микрорайона.
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Он подчеркнул, что жители Астрахановки уже несколько раз жаловались на переполненность автобусов, которые ездят в микрорайон в час пик. Глава города также обратил внимание, что ждал общественный транспорт 21 минуту, хотя разрыв между рейсами не должен превышать 10 минут. Мэр отметил и то, что состояние остановок в этом районе Благовещенска не выдерживает никакой критики: «Устройство остановок, пешеходных переходов возле них не отвечает нормам безопасности и комфорта».
Олег Имамеев обещал постепенно решить эту проблему, а также наладить перевозки людей общественным транспортом в посёлок Астрахановка, чтобы они стали комфортными для его жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, организатор городских перевозок в столице Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. В компании не закрыты 25 вакансий.