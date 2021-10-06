Тегеран, 6 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. 5 октября министр иностранных дел Пакистана, подчеркнув важность двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Иран в различных областях, включая успешное управление общими границами, заявил, что Исламабад привержен дальнейшему укреплению взаимодействия и проведению консультаций с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сохаил Махмуд в интервью IRNA по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел Ирана в Исламабаде выразил уверенность в нынешнем уровне братских отношений между двумя странами. Ссылаясь на протяженную общую границу между двумя соседями, он отметил, что Пакистан рассматривает свою границу с Ираном как границу мира и дружбы.

Напомнив о недавней встрече лидеров двух стран на полях саммита ШОС в Душанбе, высокопоставленный пакистанский дипломат заявил, что Исламабад полон решимости укреплять двусторонние отношения и расширять сотрудничество с Тегераном в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, Сохаил Махмуд назвал Афганистан предметом обеспокоенности Тегерана и Исламабада, сообщив, что именно Пакистан и Иран играют ключевую роль в содействии установлению мира в стране.