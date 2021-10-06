Тегеран, , 09:19 — REGNUM 5 октября заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам встретился с главой МИД Пакистана для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель Али Багери Канивстретился с Сохайлом Махмудом в здании пакистанского министерства иностранных дел. На встрече присутствовали официальные лица министерств иностранных дел двух стран, в том числе посол Ирана в Пакистане Сейед Мохаммад Али Хоссейни.

Обе стороны обсудили последние события, связанные с развитием двусторонних отношений Ирана и Пакистана, региональные проблемы, а также совместное сотрудничество во имя мира и стабильности в регионе. Кроме того, представители двух стран обсудили текущую ситуацию в Афганистане.

Заместитель министра иностранных дел Ирана также встретился с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши с целью рассмотрения новых путей сотрудничества в политической, экономической и культурной областях.