Тегеран, , 09:20 — REGNUM 5 октября глава Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаль Харрази посоветовал азербайджанским чиновникам «забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранных властей и полагаться на собственный народ для поддержания безопасности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Харрази назвал неразумным решением полагаться на иностранные силы в деле защиты страны, заявив, что цели и решимость враждебных государств приведут к военной гонке и разрушениям в регионе.

«Если Иран сегодня обладает бесспорной силой в регионе, то это связано с его самостоятельностью и независимостью от иностранных сил», — отметил он.

Дипломат приветствовал освобождение азербайджанских земель, которые были оккупированы 30 лет назад, заявив, что Иран призывал бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева воспользоваться логистическим сотрудничеством Ирана для укрепления своих вооруженных сил и освобождения оккупированных районов.

Он также отметил, что Израиль, несомненно, будет преследовать зловещие цели и раздувать пламя войны в регионе.