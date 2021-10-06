Тегеран, 6 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 5 октября глава Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаль Харрази посоветовал азербайджанским чиновникам «забыть об иллюзии покупки безопасности у иностранных властей и полагаться на собственный народ для поддержания безопасности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Харрази назвал неразумным решением полагаться на иностранные силы в деле защиты страны, заявив, что цели и решимость враждебных государств приведут к военной гонке и разрушениям в регионе.

«Если Иран сегодня обладает бесспорной силой в регионе, то это связано с его самостоятельностью и независимостью от иностранных сил», — отметил он.

Дипломат приветствовал освобождение азербайджанских земель, которые были оккупированы 30 лет назад, заявив, что Иран призывал бывшего президента АзербайджанаГейдара Алиева воспользоваться логистическим сотрудничеством Ирана для укрепления своих вооруженных сил и освобождения оккупированных районов.

Он также отметил, что Израиль, несомненно, будет преследовать зловещие цели и раздувать пламя войны в регионе.