Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным претензии банка «Авангард» к стекольному заводу из Ленобласти, введя в отношении ответчика первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 14 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Временным управляющим ООО «Кингисеппский стекольный завод» назначена Дина Яковлева — участник ассоциации «УрСо АУ» из Рязани. В третью очередь кредиторов включены претензии банка в размере 78 092 000,03 рубля основного долга и 8 712 700,18 рубля неустойки как обеспеченные залогом имущества должника. Также сумма в 8,7 млн рублей учтена отдельно как подлежащая удовлетворению после погашения основной суммы долга и причитающихся процентов.

Напомним, банкротный иск начали рассматривать в конце июля 2021 года, а общая сумма предъявленного долга банка превышала 86,8 млн рублей.