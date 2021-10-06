Оренбург, 6 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области собираются ввести систему QR-кодов в качестве фильтров безопасности при посещении общественных мест. Об этом говорится в губернаторском указе об антиковидных мерах.

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Министерству цифрового развития и связи поручено проработать вопрос о внедрении на территории региона QR-кода, подтверждающего вакцинацию либо отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до посещения учреждения с массовым пребыванием людей. В частности, новшество будет действовать в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, организациях, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе фитнес-центрах, тренажерных залах, бассейнах, объектах общественного питания.

Напомним, в Оренбуржье ужесточают меры для предотвращения распространения коронавируса.