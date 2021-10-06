Майминский район, Алтай, 6 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено два новых случая смерти от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 64-летний житель Майминского района и жительница Усть-Коксинского района 63 лет.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 408 пациентов с коронавирусом. Причиной смерти 361 стал непосредственно COVID-19, ещё 47 человек умерли от сопутствующих заболеваний.