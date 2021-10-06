Токио, 6 октября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали в результате землетрясения на северо-востоке Японии. Об этом 6 октября сообщает агентство Kyodo.

aitoff Землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане у берегов префектуры Ивате на северо-востоке Японии. В префектурах Аомори и Ивате пострадали три женщины. Уточняется, что на одну из них упал телевизор и она получила ушиб головы, вторая женщина повредила плечо, пытаясь удержать от падения шкаф, а третья поранилась при падении.

Сейсмологи предупредили, что в течение недели в районе следует ожидать афтершоков. Самые сильные из них могут быть зарегистрированы в течение ближайших двух-трёх дней. В связи с этим правительством Японии был создан штаб при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что землетрясение в Японии не повлияло на работу атомных станций.