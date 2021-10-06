Донецк, 10 октября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Боевики преступного киевского режима обстреляли в ночь на 10 октября Донецк, а рано утром — Донецк и Ясиноватую, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

В 01:20 мск из населенного пункта Орловка, находящегося под контролем ВСУ, были выпущены три 155-мм снаряда по Киевскому району столицы ДНР.

В 06:01 из этого же населенного пункта по Ясиноватой прилетели три снаряда того же натовского калибра 155 мм. А в 06:10 из Орловки киевские боевики трижды выстрелили теми же боеприпасами по Киевскому району Донецка.

Напомним, что Донецк и Ясиноватая находились под обстрелами и вечером 9 октября.