Тегеран, 6 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Фильм «Неосторожное преступление» иранского режиссера Шахрама Мокриудостоился специального упоминания жюри на Международном кинофестивале в Гуанахуато (GIFF) в Мексике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 октября.

24-й выпуск GIFF, состоявшийся в Мексике, завершился 4 октября. По итогам данного кинофестиваля иранский фильм «Неосторожное преступление» режиссера Шахрама Мокри получил специальное упоминание жюри.

«Смелое исследование связей между художественной литературой и нашим мировоззрением, страстная дань уважения кинематографу как выражению нашего времени», — отмечается в заявлении жюри, высоко оценившего работу иранского режиссёра.

Фильм Шахрама Мокри будет также показан на экранах бразильского кинофестиваля OLHAR. Ранее «Неосторожное преступление» дебютировало на международном Венецианском кинофестивале, получив награду за лучший сценарий от Венецианской ассоциации критиков.