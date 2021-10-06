Улан-Удэ, 6 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В аэропорту «Байкал» столицы Бурятии Улан-Удэ 6 октября началась «большая реконструкция» аэровокзального комплекса. Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбук» директор аэропорта Дмитрий Гармаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ

По его словам, будет проведён ремонт залов вылета, зала ожидания, бизнес-зала. Кроме того, будут перенесены цеха бортпитания. Мозаичное панно, расположенное в зале ожидания на втором этаже также перенесут в другое место.

«Мы заранее приносим извинения за неудобства, но все делается для того, чтобы в нашем вокзале стало красивее и было приятно находиться», — отметил директор.