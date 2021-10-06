Якутск, 6 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Дело жителя Якутии Эдуарда Чикачева, занимавшего должность главного инженера «Саханефтегазсбыта» и подозреваемого в получении крупной взятки, передано в суд. По данным следствия, он получил за лоббирование интересов коммерческого предприятия мебель, отделочные материалы и предметы интерьера на сумму 4 млн 690 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Все вещи и материалы, которыми фактически были оплачены «услуги» сотрудника «Саханефтегазсбыта», были доставлены в его квартиру.

Publicdomainpictures.net Коррупция

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«Имущество было получено им за обоснование перед руководством ОАО «Саханефтегазсбыт» необходимости перечисления авансовых платежей в пользу коммерческого предприятия вопреки условиям ранее заключенного между организациями договора по строительству нефтебазы. Кроме того, обвиняемый обещал беспрепятственную приёмку и оплату строительных работ, выполненных подрядной организацией», — сообщили в пресс-службе следственного управления по региону.

Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении главного инженера «Саханефтегазсбыта» по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) завершено. Обвиняемый признал вину. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что предметы интерьера и мебель, полученные Эдуардом Чикачевым в качестве взятки, стоили около 3 млн 970 тыс. рублей. Авансовые платежи коммерческой фирме должны были составлять 90 млн рублей.