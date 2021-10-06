Тегеран, 6 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. 5 октября министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что на сегодняшний день страна занимает 11 место в области космических технологий, при этом ещё в 1996 году Исламская Республика занимала 45-ую строчку глобального рейтинга. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании по случаю Всемирной недели космоса Зарепур в общих чертах рассказал об огромном вкладе Ирана в астрономию и космическую науку в течение прошлых столетий, заявив, что иранцы должны поддерживать такой же уровень вклада сегодня.

Он подчеркнул, что усилия иранских ученых привели к повышению глобального рейтинга Ирана в области космической науки и техники, поэтому в 2017 году страна заняла 11-е место.

Министр связи также указал на профессионализм иранских ученых-космонавтов, что привело к проектированию и строительству спутника Omid, а также ракеты-носителя Safir в 2008 году.