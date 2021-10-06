Оренбург, 6 октября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области, согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, ужесточаются антиковидные меры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Причиной для введения новых ограничений стала неблагополучная эпидситуация.

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В новой редакции документа жителям рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты и отказаться от посещения массовых мероприятий, а также от проведения дома семейных встреч с участием более десяти человек.

До 19 октября под запретом посещение детских развлекательных центров, игровых комнат, расположенных в помещениях. От образовательных организаций требуют отказаться от поездок сотрудников, учеников и студентов за пределы Оренбуржья, а также от визитов коллег из других регионов. Работодателям рекомендуют отменить командировки сотрудников за пределы Оренбургской области, за исключением неотложных.

По-прежнему запрещена работа кальянных. Ограничительная мера действует в отношении ночных клубов. Они могут функционировать с 06:00 по местному времени (04:00 мск) до полуночи.

Напомним, по 19 октября в регионе закрывают фудкорты. Исключение составляют те, что расположены в аэропорту, на вокзалах и АЗС, а также те, что работают навынос.