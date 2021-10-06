Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Власти Камчатки завершили обработку обращений жителей региона, которые поступили на прямую линию с губернатором Владимиром Солодовым — все вопросы рассмотрены, на каждое подготовлен ответ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в правительстве края.

Управление пресс-службы Аппарата губернатора и правительства Камчатского края Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

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«Всем жителям направлены письменные ответы по адресам, указанным в их обращениях. Также все ответы будут загружены на сайт правительства Камчатского края и любой гражданин сможет увидеть ответ на интересующий его вопрос»,— пояснила начальник управления по работе с обращениями граждан Анжела Райзих.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в ходе прямой линии Владимиру Солодову 9 сентября поступило 1250 обращений. Он успел ответить на 60 из них.