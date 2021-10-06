Вашингтон, 6 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2021 году вырастет на 4,3% в связи с восстановлением внутреннего спроса в стране и увеличением цен на энергоносители, говорится в докладе Всемирного банка.

Investprofit.info ВВП России

Таким образом, банк улучшил сделанный ранее прогноз по росту экономики с 3,2%.

«Экономика поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители. Улучшенный прогноз также отражает дополнительную, хотя и незначительную, фискальную поддержку», — отметили эксперты Всемирного банка.

Вместе с тем в 2022 году показатель вырасти на 2,8% вместо прогнозируемых ранее 3,2%, а в 2023 году — до 1,8% вместо 2,3%, считают во Всемирном банке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что такие же темпы восстановления российской экономики прогнозируют в Сбербанке. Основные риски на фоне восстановления показателя экономисты связывают не с внутренними, а с внешними факторами, например, с возможным замедлением темпов роста экономики Китая.