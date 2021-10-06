Хабаровск, 6 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Подземные тайники с крупной партией икры рыб осетровых пород были найдены сотрудниками пограничной службы на севере Хабаровского края. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Черная икра

Два подземных тайника с сотнями пластиковых контейнеров, наполненных чёрной икрой, были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории промышленной базы в посёлке Маго Николаевского района. Помещение принадлежит двум гражданам РФ.

Всего из тайника было изъято более 340 пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов рыб, а также спецприспособления для приготовления деликатеса, не отвечающие санитарным нормам и требованиям безопасности. Общий вес изъятой продукции составил более 170 кг, материальный ущерб, нанесённый браконьерами, составил около 55 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконным добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

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