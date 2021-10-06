Кызыл, 6 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, более половины из них пришлось на жителей столицы республики Кызыла.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Диагноз также подтвердился у жителей Дзун-Хемчикского, Чаа-Хольского, Кызылского и других районов.

«Из 59 заболевших мужчин — 26, женщин — 31. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 12 238. В настоящее время в стационарах республики лечатся более 300 пациентов с COVID-19, в том числе 29 детей и 10 беременных женщин. На амбулаторном лечении находятся 255 больных.