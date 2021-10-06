Якутск, 6 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Среди заболевших COVID-19 в Якутии 98,5% — те, кто не сделал прививки от вируса. Такие данные озвучила на брифинге 6 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом, по её словам, 86% погибших от коронавируса — якутяне старше 60 лет. Для защиты старшего поколения и сохранения семей Ольга Балабкина призвала вакцинироваться. Пока в республике привиты от COVID-19 только 47% пожилых людей. Всего вакцинацию прошёл 355 241 житель республики, ревакцинированы 13 050 человек.

В тяжёлом состоянии находятся 152 пациента, заболевших коронавирусом, из них 34 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ограничивают въезд в отдалённые районы республики с целью предотвратить завоз на эти территории COVID-19. Речь идёт о северных районах и Вилюйском районе.