Оренбург, 6 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области ужесточают антиковидные меры. Закрытию подлежат фуд-корты. Условия ограничения прописаны в губернаторском указе, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Анастасия Зубарева ИА REGNUM Фудкорт

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Ограничительная мера будет действовать по 19 октября. Она не коснется тех фуд-кортов, которые расположены на вокзалах, в аэропорту и на территории автозаправок. Продолжат работу фуд-корты, где готовят для доставки и навынос, без посещения клиентами самих помещений.

Напомним, с начала пандемии (на 5 октября) в Оренбуржье выявлено 79 160 заражений коронавирусом. Осенью 2021 года после летних школьных каникул и отпусков отмечен всплеск заболеваемости.