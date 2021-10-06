6 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Итальянцы в соцсетях обсуждают очередной офшорный скандал, в который раз убеждаясь, что бумаги Панамы и Пандоры используют в своих целях «атлантисты».

Владимир Бадмаев, , 09:16 — REGNUM Скандал вокруг «досье Пандоры», старательно раздуваемый рядом западных СМИ, вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Однако пользователей в Италии, прежде всего, удивила некая избирательность исследователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, в бумагах не нашли документов на американских, а также итальянских политиков.

«Как всегда, нет американских политиков… Кто знает, как выходят эти блестящие расследования», — задался вопросом Зауро Д.

«Похоже, что досье Пандоры направлено против окружения Путина. Замалчивание злодеяний Европы и Америки — это атлантическая журналистика, которая живёт, кажется, в советской пропаганде», — отметил Пьерлуиджи Б.

«Хотим узнать имена итальянцев!» — попросила Тереза Ф.

«Странно, что нет ни одного итальянца», — добавил Диего Б.

«Итальянцы — хорошие люди. Все газеты согласны, что все иностранцы — фигуранты Пандоры, но не мафия. Ваши новости невероятны», — с сарказмом заметила Лиана Л.

Впрочем, выяснилось, что среди фигурантов досье всё же есть итальянцы, однако СМИ Италии первоначально их «не заметили». На это указывает, в частности, местный филиал WikiLeaks.

WikiLeaks Wikileaks Mobile Information Collection Unit

«В «досье Пандоры» четыре итальянских политика, но в эксклюзиве L'Espresso не опубликовано ни одного имени… Чего они ждут? Окончания выборов?» — отмечает портал.

«Странно», что в расследовании La Repubblica забывают даже упомянуть о состоянии семьи Аньелли-Элкан, найденном в различных налоговых убежищах», — пишет Клаудио С.

«После «обнаружения» панамских бумаг мы возмущается досье Пандоры, но что на самом деле меняется? Этих людей посадят в тюрьму? Деньги конфискуют и отправят в бюджеты стран? Нет, ничего не изменится, просто это очередная демонстрация того, что они делают, что хотят», — считает Джузеппе Р.

Ватикан Citizen59

«Если документы Ватикана опубликуют, то это будет ещё более грандиозный скандал… И справедливо, ведь там будут главы самых больших государств», — предположил Лука Н.

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