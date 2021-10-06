В северные районы Якутии перестанут пускать без теста ПЦР
Якутск, 6 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Якутии ограничивают въезд в отдалённые районы республики с целью предотвратить завоз на эти территории COVID-19. Речь идёт о северных районах и Вилюйском районе республики, сообщила на брифинге 6 октября заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»
Читайте также: Для студентов вуза Якутии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Ольга Балабкина оценила ситуацию с COVID-19 как сложную в Мегино-Кангаласском и Намском районах, где количество заразившихся увеличивается в основном за счёт семейных очагов и из-за низкого уровня вакцинирования населения.
«До сих пор остаётся сложной ситуация в Таттинском районе. Стабильно тяжёлые — Алданский, Ленский Мирнинский район», — также сказала заместитель председателя правительства Якутии.
В достаточно сложной санитарно-эпидемиологический ситуации и Якутск. В столице республики находятся 54,5% новых заболевших COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Восточном государственном университете издано распоряжение, в соответствии с которым студентов будут вакцинировать под контролем кураторов групп. Вакцинация фактически будет обязательной — привившихся студентов будут вносить в специальные списки.