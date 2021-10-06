Штат Мичиган, США, 6 октября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Экономическое преимущество перед другими странами мира рискуют утратить Соединённые Штаты в случае, если не будут осуществлять масштабных инвестиций в свою инфраструктуру и социальные программы. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден в ходе выступления в штате Мичиган.

Джо Байден

Как пояснил американский лидер, в настоящее время страна находится в переломном моменте, который случается в американской истории каждые 40−80 лет. В такие моменты надо выбирать, в каком направлении идти дальше.

Байден отметил, что в течение большей части XX века США лидировали в мире в плане инвестиций в самих себя, но потом что-то произошло и эти инвестиции прекратились. По словам президента США, в настоящее время Америка остаётся крупнейшей экономикой мира, но рискует потерять это преимущество.

«Мы десятилетиями не принимали крупных законопроектов об инфраструктуре. Раньше это было обычным делом. Раньше это было делом обеих партий», — сказал Байден.

Американский лидер посетил Мичиган в знак поддержки своего законопроекта об инфраструктуре на $1,2 трлн и крупного пакета мер по расширению программ социальной поддержки. Обеспечивать данные меры планируется за счёт использования налогов на крупный бизнес и для состоятельных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден не может гарантировать подъёма потолка госдолга и обвинил республиканцев в том, что страна впервые в своей истории может оказаться неспособной выплатить долги.