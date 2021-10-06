Хасанский район, Приморский край, 6 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Хасанской районе Приморья силовики обезвредили преступную группу, вымогавшую у водителей большегрузов деньги за проезд к пунктам пропуска в Китай, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Idea.ru Задержание преступника

Читайте также: В Новосибирской области ищут пострадавших от действий вымогателей

Установлено, что участники организованной преступной группировки искусственно создавали очередь, перекрывая проезд своими машинами, и вымогали у водителей деньги за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска «Краскино» и «Пограничный» и пересечь государственную границу.

За проезд каждого автомобиля требовали от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, деньги у водителей вымогали под угрозой насилия.

Все члены ОПГ задержаны, возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области продолжается расследование по уголовному делу о вымогательстве. Полицейские ищут пострадавших от действий троих задержанных.