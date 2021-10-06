Южно-Сахалинск, 6 октября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. На Сахалине в реке обнаружен труп мужчины, личность которого пока не установлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в областном СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Читайте также: На Урале выясняют причины смерти мужчины в парке

Труп неизвестного мужчины нашли в реке Хомутовка в Южно-Сахалинске. Следственное управление проводит проверку. Предстоит установить личность, причины и обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге идёт проверка по факту обнаружения в Харитоновском парке тела мужчины.