Курган, 6 октября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Курганское предприятие АО «Водный союз» оштрафовано на 7,3 млн рублей за порчу земли стоками канализации. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Rpn.gov.ru Росприроднадзор

В сентябре 2019 года уральский Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Курганской области с иском о взыскании с АО «Водный союз» свыше 9,8 млн рублей за загрязнение земель, которое произошло в результате аварии.

Дело рассматривалось три года. Был назначен ряд экспертиз. В итоге требования Росприроднадзора удовлетворены частично, на сумму свыше 7,3 млн рублей.

В самом АО «Водный союз» сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что авария произошла в Кургане в 2019 году и в течение суток была устранена. В компании так же заявляют, что негативных последствий для окружающей среды в результате разлива сточных вод не наступило — принятые меры позволили исключить нанесение ущерба. В связи с этим «Водный союз» будет оспаривать решение суда. «Если же решение суда вступит в силу, то компания, безусловно, исполнит предписание в полном объёме», — говорится в сообщении «Водного союза».